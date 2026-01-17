Anadolu Ajansı
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu
Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan uçak, Güney Sulawesi eyaletinde kayboldu. Uçak için arama çalışmaları başlatıldı.
Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.
