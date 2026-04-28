Endonezya’daki tren kazasında bilanço artıyor! Can kaybı 14’e yükseldi
Endonezya'da şehirlerarası yolcu treninin banliyö trenine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.
Endonezya'nın Bekasi şehrinde şehirlerarası Argo Bromo Anggrek treni, yerel saatle 20.50 civarında Bekasi Timur İstasyonu'ndaki Jakarta-Bekasi banliyö treninin arka vagonuna çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Banliyö treninde çok sayıda yolcu sıkışarak mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler banliyö treninde sıkılan yolculara saatler süren çalışmaların ardından ulaşabildi.
FECİ KAZADA ACI BİLANÇO
Devlete ait KAI demiryolu şirketi, feci kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, sabah saatlerinde hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Subianto, olayın hızlı bir şekilde soruşturulacağı sözü verdi.
Argo Bromo Anggrek trenindeki 240 yolcunun tamamının güvende olduğunu bildirdi.