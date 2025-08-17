Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > EOKA yetmedi, şimdi de çocukları sahaya sürdüler! Rumlardan Maraş'a işgal tehdidi

EOKA yetmedi, şimdi de çocukları sahaya sürdüler! Rumlardan Maraş'a işgal tehdidi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
EOKA yetmedi, şimdi de çocukları sahaya sürdüler! Rumlardan Maraş&#039;a işgal tehdidi
KKTC, Kıbrıs, Rumlar, EOKA, Maraş, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

EOKA’nın kanlı mirası şimdi çocuk sahnelerinde sürüyor! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yıllardır KKTC’ye yönelik provokatif adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez sahneye Rum liderin kızı çıktı. “Maraş’a geri döneceğiz!” sözleriyle tüm dünyaya açık mesaj verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bir kez daha provokatif bir adımla gündeme geldi. Bu kez sahnede, kızı Ekaterini Christodoulides vardı. Genç kız, "Maraş'ın işgal altında olduğu" iddiasıyla bestelenen bir şarkıyı sahnede seslendirdi, "Maraş’a geri döneceğiz, unutmadık" sözlerini dile getirdi.

Rum yönetimi bu hamlesiyle, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenliğini yok sayan bir mesaj vermekten geri durmadı.

Ekaterini Christodoulides
Ekaterini Christodoulides 

"DÖNÜŞ ARZUMUZU ÇOCUKLARIMIZA AKTARIYORUZ"

Kızı Ekaterini'nin sahnede “Maraş’a geri döneceğiz” sözleriyle seslendirdiği şarkıyı sosyal medyada paylaşan Rum liderin eşi Philippa Karsera, ifadeleriyle adeta Rum milliyetçiliğinin sözcüsü gibi konuştu:

"Mağusa ve işgal altındaki tüm Kıbrıs için. Unutmayız. Toprağımıza olan sevgimizi ve dönüş arzumuzu çocuklarımıza aktarırız. Geri dönüş saatine kadar mücadeleye devam ederiz"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ:KIZIM, SENİ KANDIRIYORLAR!

Söz konusu gösteri, Rum kesiminde de eleştirileri beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeyle dikkat çekti:

"Kızım, baban iki devleti kabul eden heyetin içindeydi. Seni kandırıyorlar…"

HRİSTODULİDİS'İN SİCİLİ KABARIK: EOKA ÖVGÜSÜ UNUTULMADI

Hristodulidis’in son provokasyonu, akıllara EOKA’nın kuruluş yıl dönümünde yaptığı tahrik edici açıklamaları getirdi. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan ve Türk halkına karşı katliamlarla anılan EOKA için düzenlenen anma töreninde Hristodulidis, şu ifadeleri kullanmıştı:

"EOKA BİZE YOLU GÖSTERDİ. YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Törene katılanlar arasında 68 Türk'ü öldürdüğünü söylemekten çekinmeyen Athos Petridis gibi isimlerin yer alması, tepkileri daha da artırmıştı.

TATAR'DAN SERT ÇIKIŞ: EOKA'YI ÖVMEK TAHRİKTİR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, o dönem yaptığı açıklamada, EOKA’nın etnik temizlik amacıyla kurulduğunu ve Rum liderin bu örgüte övgüler yağdırmasının tahrik edici ve çağdışı olduğunu vurgulamıştı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak çok acılar çektik. Bütün bunların altında EOKA yatıyor. Hristodulidis’i sağduyulu açıklamalar yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

"Bankaya para yatıracağım" diyerek çıktı! İş yerinden çaldığı 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastıİstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya liderleri Beyaz Saray yolunda! Zelenskiy’yi Trump’tan korumak için Washington’a gidiyorlar - DünyaDünya liderleri Beyaz Saray yolunda!Trump ve Putin’in sırları otel yazıcısında unutulmuş! Gizli belgeler ortalığa saçıldı, program apar topar iptal edildi - DünyaZirvede fiyasko! Gizli belgeler ortaya saçılınca...273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldı! - Dünya273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldıBakteriyle kanseri yok ettiler! Bilim dünyası bu yöntemi konuşuyor - DünyaBakteriyle kanseri yok ettiler: Bilim dünyasından truva atıUkrayna için sırada ne var? ABD raporladı: Türkiye’nin Kırım hakları Rusya’dan daha meşru! - Dünya"Türkiye’nin Kırım hakları Rusya’dan daha meşru!"İngiltere’de veri skandalı ölümle sonuçlandı! Gizli belgeler Taliban’ın eline mi geçti? - DünyaVeri skandalı ölümle sonuçlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...