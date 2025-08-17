EOKA yetmedi, şimdi de çocukları sahaya sürdüler! Rumlardan Maraş'a işgal tehdidi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bir kez daha provokatif bir adımla gündeme geldi. Bu kez sahnede, kızı Ekaterini Christodoulides vardı. Genç kız, "Maraş'ın işgal altında olduğu" iddiasıyla bestelenen bir şarkıyı sahnede seslendirdi, "Maraş’a geri döneceğiz, unutmadık" sözlerini dile getirdi.

Rum yönetimi bu hamlesiyle, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenliğini yok sayan bir mesaj vermekten geri durmadı.

Ekaterini Christodoulides

"DÖNÜŞ ARZUMUZU ÇOCUKLARIMIZA AKTARIYORUZ"

Kızı Ekaterini'nin sahnede “Maraş’a geri döneceğiz” sözleriyle seslendirdiği şarkıyı sosyal medyada paylaşan Rum liderin eşi Philippa Karsera, ifadeleriyle adeta Rum milliyetçiliğinin sözcüsü gibi konuştu:

"Mağusa ve işgal altındaki tüm Kıbrıs için. Unutmayız. Toprağımıza olan sevgimizi ve dönüş arzumuzu çocuklarımıza aktarırız. Geri dönüş saatine kadar mücadeleye devam ederiz"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ:KIZIM, SENİ KANDIRIYORLAR!

Söz konusu gösteri, Rum kesiminde de eleştirileri beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeyle dikkat çekti:

"Kızım, baban iki devleti kabul eden heyetin içindeydi. Seni kandırıyorlar…"

HRİSTODULİDİS'İN SİCİLİ KABARIK: EOKA ÖVGÜSÜ UNUTULMADI

Hristodulidis’in son provokasyonu, akıllara EOKA’nın kuruluş yıl dönümünde yaptığı tahrik edici açıklamaları getirdi. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan ve Türk halkına karşı katliamlarla anılan EOKA için düzenlenen anma töreninde Hristodulidis, şu ifadeleri kullanmıştı:

"EOKA BİZE YOLU GÖSTERDİ. YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Törene katılanlar arasında 68 Türk'ü öldürdüğünü söylemekten çekinmeyen Athos Petridis gibi isimlerin yer alması, tepkileri daha da artırmıştı.

TATAR'DAN SERT ÇIKIŞ: EOKA'YI ÖVMEK TAHRİKTİR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, o dönem yaptığı açıklamada, EOKA’nın etnik temizlik amacıyla kurulduğunu ve Rum liderin bu örgüte övgüler yağdırmasının tahrik edici ve çağdışı olduğunu vurgulamıştı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak çok acılar çektik. Bütün bunların altında EOKA yatıyor. Hristodulidis’i sağduyulu açıklamalar yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.