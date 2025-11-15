Ermenistan’da ikisi sınır bölgelerinde, beşi büyük kentlerde olmak üzere on yeni caminin inşa edilmesi planı, Paşinyan-Erdoğan eksenli normalleşme sürecinin dinî ve kültürel boyutunu güçlendirecek bir adım olarak yorumlanıyor.

Karabağ zaferinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki adımlara bir yenisi daha ekleniyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ülke genelinde on yeni caminin inşa edilmesine dönük bir süreci başlattığı iddia edildi. Söz konusu camilerden beşinin Ermenistan-Türkiye arasındaki sınıra yakın bölgelerde, geri kalan beşinin ise ülkenin belli başlı şehirlerinde inşa edileceği öne sürülüyor.

ERDOĞAN TEŞVİK ETTİ

Ermeni hükûmetine yakın kaynaklara göre ilgili girişim, projeyi iki ülke arasındaki kültürel ve dinî bağları güçlendirmek amacıyla bir fırsat olarak gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşvik edildiği belirtiliyor. Ermenistan nüfusunun bilindiği yaklaşık yüzde 98’i Hıristiyan olmasına rağmen Başbakan Paşinyan’ın, Erdoğan’ın teklifini desteklediği ve “Eğitim, bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı” aracılığıyla adı geçen tarihî projeye şimdiden fon ayrılmasını sağladığı öğrenildi.

Ermenistan’daki yeni camilerin inşaatlarının bu yılın aralık ayının başlarında başlaması bekleniyor. Erivan’daki 18. yüzyıldan kalma meşhur tarihî Gök Camii ya da diğer adıyla Hüseyin Ali Camii, Ermenistan’ın tek cami. Yeni proje, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir kilometre taşı ve Erivan’ın uzun süredir devam etmekte olan siyasi ve tarihsel anlaşmazlıkların ötesine geçme konusunda istek ve kararlılığının göstergesi olarak görülüyor.

SİNEM ERYİLMAZ

