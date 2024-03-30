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Haberler > Dünya > Erivan-Moskova arasında sınır tartışması! Rus askerler Paşinyan'ın isteği üzerine burada

Erivan-Moskova arasında sınır tartışması! Rus askerler Paşinyan'ın isteği üzerine burada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erivan-Moskova arasında sınır tartışması! Rus askerler Paşinyan&#039;ın isteği üzerine burada

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ermenistan'da Azerbaycan sınırına konuşlandırılan Rus askerler tartışılmaya devam ediyor. AB yolunda büyük engel olarak görülen Rus askerlerin çekilmesinin istenmesine Rusya'dan cevap geldi. Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin, "Paşinyan'ın talebi üzerine buradayız" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan'ı 2020 yılında gerçekleştirilen İkinci Dağlık Karabağ Savaşında büyük bir yenilgiye uğratmış ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturmuştu. Türkiye ve Rusya'nın aracılığı ile imzalanan barış anlaşmasıyla Rus askeri birlikler Ermenistan-Azerbaycan sınırına konuşlandırılmıştı.

ERMENİSTAN'DA RUS ASKER TARTIŞMASI

Ermenistan'da son günlerde Rus askerlerin çekilmesi için tartışmalar giderek büyüyor. Ermeni yetkililer Rus sınır muhafızlarının Erivan yakınlarındaki Zvartnots Havalimanı'ndan ayrılmasını istiyor. Ermenistan'da yaşanan tartışmalara Rusya'dan cevap geldi. 

Anti-Russia-Rally-in-Yerevan-Armenia

Rusya merkezli TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin, Rus askeri birliklerin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın şahsi talebi üzerine Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınıra konuşlandırıldığını söyledi. 

Erivan-Moskova arasında sınır tartışması! Rus askerler Paşinyan'ın isteği üzerine burada - 2. Resim

Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin, Ermenistan'ın 24News medya kuruluşuna verdiği röportajda bildirdiği askeri hareketlilik 2020 yılında oradaki durumun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kopyrkin, aynı zamanda Ermenistan'ın "Rus sınır birliklerinin konuşlandırılmasını meşrulaştırmak için hiçbir zaman harekete geçmediğinden" yakındı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırına konuşlanan Rus askerlerin masrafları Rusya tarafından karşılanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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