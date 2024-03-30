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Rusya'da yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi! 3 şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;da yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi! 3 şüpheli gözaltında

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova'da 144 kişinin öldürüldüğü kanlı saldırının yankıları sürerken Rusya, yeni bir saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Patlayıcı madde ile yakalanan 3 kişinin, kalabalık bir etkinliği hedef alacakları öğrenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı saldırının ardından DEAŞ, Putin'e intikam mesajı yollamıştı.

KALABALIK ETKİNLİĞE BOMBALI SALDIRIDA BULUNACAKLARDI

Bu gelişme dünyada yankı uyandırırken Rusya, yeni bir saldırı girişiminin önlendiğini açıkladı. Buna göre Stavropol bölgesinde Orta Asya kökenli olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Şahısların patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalandığı ve Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı. 

Öte yandan terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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