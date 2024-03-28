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ABD, Moskova saldırısı için Rusya'yı günler öncesinde uyarmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Moskova saldırısı için Rusya&#039;yı günler öncesinde uyarmış

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'nın Başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'yı 7 Mart'ta saldırıya karşı uyardıklarını söyledi. Kirby aynı zamanda Rusya'nın saldırılar için Ukrayna iddialarını 'saçmalık ve propaganda" olarak niteledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısının etkileri sürüyor. Saldırıda bugüne kadar 140 aşkın sivil ölürken, teröristler ise tutuklandı. Saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıdan günler öncesinde Rusya'yı uyardıklarını söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'nın sorumlu tutulmasına "saçmalık ve propaganda" diyerek tepki gösterdi. 

UKRAYNA İDDİASI SAÇMALIK

John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Rusya’yı 22 Mart’ta düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, Rusya'nın Ukraynalı milliyetçilerin terör saldırısı ile bağlantılı olduklarına yönelik iddialarını "saçmalık ve propaganda" olarak nitelendirerek, saldırıdan yalnızca terör örgütü DEAŞ’ın sorumlu olduğunu söyledi.

7 MART'TA RUSYA'YI UYARDIK

ABD’nin Rusya’yı söz konusu terör saldırısı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Kirby, "Aslında ABD bu terör saldırısının önlenmesine yardımcı olmaya çalıştı ve Kremlin de bunu biliyor" ifadelerini kullanarak, 7 Mart günü saat 11.15'te Rus güvenlik birimlerine yazılı uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Kirby, "Uyarı yapma görevimizi ciddiye alıyoruz. Terör saldırılarında masum hayatların kaybedilmesini asla istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD’nin eylül ayından bu yana Rusya’ya "çeşitli tehditler hakkında" "birçok uyarı" ilettiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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