Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse...

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı. Aylardır görülen 'sus payı' davasının neticesinde olası hapis cezası Trump'ı endişelendirdi. Bir TV kanalına konuşan eski ABD Başkanı, cezasına razı geldiğini fakat sonucun halk tarafından iyi karşılanmayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aylar öncesinden görülmeye başlayan 'sus payı' davası neticesinde suçlu bulundu. Bu sonuç hüküm giyen ilk ABD başkanı olması ABD tarihine geçti. 5 Kasım'daki seçimlerde aday pusulasına adını yazdıran Trump, Fox News'e konuştu. Trump'ın konuşmasında biraz korku biraz da tehdit yer aldı.

OLASI HAPSİ KABUL ETTİ

Verdiği demeçte Trump, 'cadı avı' olarak nitelendirdiği 'sus payı' davasında suçlu bulunmasının ardından mahkemece uygun görülecek hapis veya ev hapsi olasılığını kabul etti. Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi.

Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.

SEÇİM ÖNCESİNDE HUZURSUZLUK ENDİŞESİ

Trump'ın "kırılma noktası" tehdidi, kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken huzursuzluk ve siyasi taciz olasılığına karşı endişeleri artırdı.

HÜKÜM GİYMİŞ BİR SUÇLU OLARAK YARIŞACAK

Trump, Joe Biden'ın karşısına hüküm giymiş bir suçlu olarak çıkacak. Biden'a yenilmesi durumunda sonucu kabul etmeyi defalarca reddetti.