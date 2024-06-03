Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden&#039;a meydan okudu! Kaybederse...

Dünya Haberleri

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı. Aylardır görülen 'sus payı' davasının neticesinde olası hapis cezası Trump'ı endişelendirdi. Bir TV kanalına konuşan eski ABD Başkanı, cezasına razı geldiğini fakat sonucun halk tarafından iyi karşılanmayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aylar öncesinden görülmeye başlayan 'sus payı' davası neticesinde suçlu bulundu. Bu sonuç hüküm giyen ilk ABD başkanı olması ABD tarihine geçti. 5 Kasım'daki seçimlerde aday pusulasına adını yazdıran Trump, Fox News'e konuştu. Trump'ın konuşmasında biraz korku biraz da tehdit yer aldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse... - 1. Resim

OLASI HAPSİ KABUL ETTİ

Verdiği demeçte Trump, 'cadı avı' olarak nitelendirdiği 'sus payı' davasında suçlu bulunmasının ardından mahkemece uygun görülecek hapis veya ev hapsi olasılığını kabul etti. Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi.

Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse... - 2. Resim

SEÇİM ÖNCESİNDE HUZURSUZLUK ENDİŞESİ

Trump'ın "kırılma noktası" tehdidi, kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken huzursuzluk ve siyasi taciz olasılığına karşı endişeleri artırdı.

HÜKÜM GİYMİŞ BİR SUÇLU OLARAK YARIŞACAK

Trump, Joe Biden'ın karşısına hüküm giymiş bir suçlu olarak çıkacak. Biden'a yenilmesi durumunda sonucu kabul etmeyi defalarca reddetti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Uzman tavsiyesi: Günde 20 dakikanızı ayırın, kalp hastalıklarından uzak tutuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamaney “Donanımlı cumhurbaşkanı olsun” dedi adaylık başvuruları peş peşe geldi! Eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi açıkladı - DünyaHamaney konuştu başvurular peş peşe geldiDevlet memurları İngiltere'nin kıskancında: Evli çift, Çin'in devlet sırlarını İngilizlere sattı - DünyaEvli çift, Çin'in devlet sırlarını İngilizlere sattıGazze'de son durum... Mısır'dan ateşkes açıklaması... Hamas teklifi kabul etti, İsrail'i bekliyoruz - DünyaAteşkes açıklaması: Hamas teklifi kabul ettiABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - Dünya"İsrail Günü" yürüyüşünde Yahudiler karşı karşıya geldiSavaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu - DünyaÇocukların yüzü gülsün diye...8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü - DünyaHayatlarını alt üst eden vahşet
Sonraki Haber Yükleniyor...