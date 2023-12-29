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    Etiopya'da kıtlık baş gösterdi! Tigray'da nüfusun yüzde 91'i ölümün kıyısında

    Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki iç savaştan dolayı, nüfusun yüzde 91'inin açlık ve ölümle burun buruna olduğu bildirildi.

    Etiopya&#039;da kıtlık baş gösterdi! Tigray&#039;da nüfusun yüzde 91&#039;i ölümün kıyısında
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Etiyopya'nın Tigray bölgesi uzun süredir bir iç savaş, kuraklık ve bunların beraberinde getirdiği bir kıtlığa sahne oluyor. 2020'de başlayan bölgesel çatışmalar sonucunda yardıma muhtaç insan sayısı milyonlara ulaştı. Gıda krizinden en çok etkilenenlerin kadın, çocuk ve yaşlılar olduğu vurgulanırken, bölgeye gönderilen yardımların geçişlerine bir süre izin verilmemesi durumu daha da kötüye götürdüğü kaydedildi.

    TİGRAY İNSANÎ KRİZİ

    Tigray'daki Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve Mekele Üniversitesinin yaptığı ortak araştırmaya göre, barış anlaşmasının yapıldığı Kasım 2022'den Eylül 2023'e kadar bölgedeki 1329 kişi açlıktan dolayı yaşamını yitirdi.

    Yardımların kesildiği dönemden itibaren ölenlerin sayısı her ay artarken, Tigray'daki ölümlerin yarısından fazlasına gıda yetersizliğinin sebep olduğu belirtildi.

    Tigray'daki iç savaş 2020'de ayrılıkçı güçler tarafından başlatılmış, 2022'de imzalanan antlaşmayla geçici de olsa silahlar susmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Etiyopya
    Haberler > Dünya > Etiopya'da kıtlık baş gösterdi! Tigray'da nüfusun yüzde 91'i ölümün kıyısında
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