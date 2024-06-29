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EURO 2024'te skandal! İsviçreli taraftarlar Türk esnafa saldırdı

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Euro 2024, Haber

Dünya Haberleri

EURO 2024'te bu akşam oynanacak İsviçre-İtalya maçı öncesi büyük bir skandal yaşandı. İsviçre taraftarları, maç öncesi düzenledikleri yürüyüşte Türk esnafın dükkanına saldırdı. Yaşananlar ise büyük tepki topladı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam oynanacak İsviçre-İtalya maçı öncesi büyük bir skandal yaşandı. İsviçre taraftarları, maç öncesi düzenlediği yürüyüşte Türk esnafı hedef aldı.

TÜRK ESNAFIN DÜKKANINA SALDIRDILAR

İsviçre taraftarları, yürüyüş esnasında önlerinden geçtikleri Türk bir esnafın dükkanına saldırdı. Yaşanan skandala yönelik görüntüler ise, futbolseverler tarafından büyük tepki topladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay anında dükkanda bulunanlar büyük panik yaşarken, saldırı kısa sürede çevredeki diğer kişiler tarafından da tepkiye yol açtı. Güvenlik güçleri saldırganlara hızla müdahale ederek olayın daha fazla büyümesinin önüne geçti.

Düzenleyen:  - Dünya
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