Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir hastane çalışanının evinde yapılan aramada çok sayıda insan kalıntısı bulundu. Polis, şüphelinin insan parçalarını yasa dışı yollarla elde ettiği ve bazılarını 'tükettiğine' yönelik itirafının ardından soruşturmayı genişletti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ortaya çıkan olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir hastanede hasta taşıma görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki bir kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda insan kalıntısı ele geçirildi.

Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri, gelen bir ihbar üzerine şüphelinin evinde inceleme başlattı. Yapılan aramalarda bavul içerisinde kemik yığınları, insan derileri ve çeşitli vücut parçaları bulundu.

Polis ekiplerinin ele geçirdiği materyaller arasında cam bir dolapta sergilenen bir insan kafatası, kavanoz içerisinde muhafaza edilen bir kalp, birkaç kafatası, bir el, bir beyin, eksiksiz bir alt bacak ve korunmuş yüz derisinden oluşturulmuş insan yüzü bulundu.

Yetkililer, kavanozda bulunan kalbin insan mı yoksa hayvana mı ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

Evinden insan kalıntıları çıktı, dehşete düşüren itiraf geldi: Yemek hazırlayıp yedim

"İNSAN PARÇALARINDAN YEMEK YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Şüphelinin, çalıştığı hastanedeki görevi sayesinde insan kalıntılarına ulaştığı ve ayrıca Slovakya ile Macaristan'daki terk edilmiş mezarlıklardan ceset parçaları çıkardığından şüpheleniliyor.

The Sun'da yer alan habere göre; anatomi ve patolojiye özel ilgi duyduğu belirtilen adamın, bu merakını yakın çevresindeki kişilerle de paylaştığı ifade edildi.

Sorgusunda insan vücudu parçalarını topladığını kabul eden şüpheli, insan anatomisine karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söyledi. Polis kayıtlarına göre adam, bazı insan parçalarından yemek hazırladığını ve bunları tükettiğini de itiraf etti.

Evinden insan kalıntıları çıktı, dehşete düşüren itiraf geldi: Yemek hazırlayıp yedim

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Polis ekipleri, ele geçirilen kalıntıların kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kalıntıların nereden geldiğinin ortaya çıkması halinde şüphelinin karşı karşıya kalacağı suçlamaların artabileceği belirtiliyor.

Ekipler ayrıca şüphelinin evinden bilgisayar, cep telefonu, tablet ve diğer dijital cihazlara da el koydu. Bu materyallerin soruşturmaya ışık tutması bekleniyor.

Şüpheli, şu anda insan kalıntılarını yasa dışı kullanmak suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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