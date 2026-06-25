İhlas Haber Ajansı
Düzce'de ekipler harekete geçti! Selfie çeken genç kız soluğu hastanede aldı
Düzce'de köprü üzerinde selfie çekmek isteyen 20 yaşındaki genç kız, dengesini kaybederek Asar Deresi'ne düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleDüzce'de ekipler harekete geçti! Selfie çeken genç...
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3. Sayfa 2 dk önce
Düzce'de bir genç kız, yaya köprüsünde öz çekim yaparken dengesini kaybedip dereye düştü.
- Olay, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi mevkiinde Asar Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsünde meydana geldi.
- 20 yaşındaki A.B.G. isimli genç kız, öz çekim yapmak isterken dengesini kaybederek dereye düştü.
- Vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
- Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı derenin içinden çıkardı.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Olay, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi mevkiinde Asar Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya köprüsünden ilerleyen A.B.G. (20) öz çekim yapmak istedi.
KÖPRÜDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Dengesini kaybederek Asar Deresi'ne düşen genç kızı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı derenin içerisinden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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