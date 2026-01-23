Evlilik her ülkede aynı kurallarla ilerlemiyor. Dünyanın bazı bölgelerinde bu süreç, yalnızca iki kişinin kararıyla değil; kimi zaman üstü örtülü toplumsal baskılarla, kimi zaman da doğrudan yasalarla şekilleniyor.

Kimi yerde kilo, kimi yerde yaş, kimi yerde fiziksel görünüm ya da evlilikten sonra uymak zorunda kalınan katı kurallar devreye giriyor. Öyle ki bazı uygulamalar, evliliği romantik bir başlangıçtan çok zorlu bir sınava dönüştürüyor.

İşte dünyanın farklı köşelerinde evlilik yolunu şaşırtıcı biçimde zorlaştıran en sıra dışı yasaklar ve gelenekler…