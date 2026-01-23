Evlilik için 60 kilo şartı! Bu ülkede zayıf kadınlar evlenemiyor: Dünyadan “yok artık” dedirten yasaklar
Evlilik her ülkede aynı kurallarla ilerlemiyor. Dünyanın bazı bölgelerinde bu süreç, yalnızca iki kişinin kararıyla değil; kimi zaman üstü örtülü toplumsal baskılarla, kimi zaman da doğrudan yasalarla şekilleniyor.
Kimi yerde kilo, kimi yerde yaş, kimi yerde fiziksel görünüm ya da evlilikten sonra uymak zorunda kalınan katı kurallar devreye giriyor. Öyle ki bazı uygulamalar, evliliği romantik bir başlangıçtan çok zorlu bir sınava dönüştürüyor.
İşte dünyanın farklı köşelerinde evlilik yolunu şaşırtıcı biçimde zorlaştıran en sıra dışı yasaklar ve gelenekler…
MORİTANYA’DA EVLİLİK İÇİN KİLO ŞARTI
Batı Afrika ülkesi Moritanya’da zayıf olmak evlilik açısından dezavantaj sayılıyor. Bazı bölgelerde evlenebilmek için kadınların 60 kilonun üzerinde olması bekleniyor. Aileler, kızlarını kilo almaya zorlayabiliyor.
IRKLAR ARASI EVLİLİK YASAĞI
ABD’nin Alabama eyaletinde farklı ırklardan insanların evlenmesi 2000 yılına kadar yasaktı.
Yıllar sonra söz konusu yasak, anayasal değişiklikle kaldırıldı.
BIYIK YASAĞI
ABD’nin Iowa eyaletinde 1900’lü yılların başında yürürlükte olan bir düzenleme, bıyıklı erkeklerin toplum içinde kadınlarla görüşmesini hatta evlenmesine kadar giden süreci yasaklıyordu.
Yasa zamanla kaldırıldı ancak ilginç uygulamalar arasında yer aldı.
ŞARTLI KUZEN EVLİLİĞİ
Utah eyaletinde kuzen evliliğine yalnızca her iki tarafın da 65 yaşını doldurmuş olması şartıyla izin veriliyor. Yaş sınırı dışındaki kuzen evlilikleri yasak kapsamında yer alıyor.
MYANMAR’DA HALKA YASAĞI
Myanmar’daki Padaung topluluğunda kadınlar küçük yaşlardan itibaren boyunlarına metal halkalar takıyor. Uzun boyun, evlilik için gerekli bir koşul olarak görülüyor; halkaları takmayan kadınların evlenmesi zorlaşıyor.
SIRA DIŞI GELENEK : AYRILMAK YASAK
Evlilik yalnızca kiminle yapılacağıyla sınırlı kalmıyor. Bazı ülkelerde yasalar, evliliğin sürdürülmesinden nikahın nasıl kıyılacağına kadar farklı ve sıra dışı yöntemler içeriyor.
Filipinler ve Vatikan, boşanmanın yasal olmadığı iki ülke olarak öne çıkıyor. Filipinler’de çiftler yalnızca “yasal ayrılık” yoluna gidebiliyor, evlilik bağı tamamen sona ermiyor.
HONG KONG’DA TARTIŞMALI ALDATMA YASASI
Hong Kong’da geçmişte yürürlükte olan bir yasa, eşini aldatırken yakalayan kadına, herhangi bir silah kullanmamak şartıyla eşini öldürme hakkı tanıyordu.
"EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTAMAZSIN"
Samoa’da bir erkeğin eşinin doğum gününü unutması suç kabul ediliyor.
GECE EVLİLİĞİ YASAĞI
ABD’nin bazı eyaletlerinde geçmişte yürürlükte olan düzenlemelere göre, belirli saatlerden sonra nikâh kıyılması yasaktı. Gece yapılan evliliklerin geçerli sayılmadığı bu uygulama, evliliğin yalnızca gündüz saatlerinde resmileştirilebileceği anlayışına dayanıyordu.
"NİKAHA İMZA ATAN ARKADAŞ"
Diğer yandan ABD’nin Montana eyaletinde ise görevde bulunan askerler için farklı bir uygulama bulunuyor.
Asker, evlenmek istediğinde nikâh belgesine kendisi yerine bir arkadaşının imza atmasıyla evlilik işlemini gerçekleştirebiliyor.
VERMONT’TA TAKMA DİŞ İÇİN EŞ İZNİ ŞARTI
ABD’nin Vermont eyaletinde yürürlükte olan eski bir düzenlemeye göre, evli bir kadının takma diş kullanabilmesi için eşinin izni gerekiyor.