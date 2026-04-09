Eyfel Kulesi'nin bir parçası satışa çıkarıldı! İşte almak isteyenin cebinden çıkacak para
Fransa'nın Paris şehrinin simgesi olan ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin bir parçası satışa çıkarıldı. Merdiven parçasının 140 bin ile 175 bin dolar arası bir bedelle satılması bekleniyor.
Fransa'nın dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, turistik yanının dışında bambaşka bir haberle gündemde.
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Paris'in simge yapısının orijinal merdiveninin bir parçası önümüzdeki ay açık artırmaya çıkarılacak.
DUDAK UÇUKLATAN BEDEL
140 bin ile 175 bin dolar arası bir bedelle satılması beklenen Eyfel Kulesi'nin merdiven parçasını saklamak için yüksek tavanlı bir alana ihtiyaç olacağı belirtiliyor.
300 MİLYON ZİYARETÇİ!
Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni açıldığından bu yana yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.
