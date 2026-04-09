Fransa'nın Paris şehrinin simgesi olan ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin bir parçası satışa çıkarıldı. Merdiven parçasının 140 bin ile 175 bin dolar arası bir bedelle satılması bekleniyor.

140 bin ile 175 bin dolar arası bir bedelle satılması beklenen Eyfel Kulesi'nin merdiven parçasını saklamak için yüksek tavanlı bir alana ihtiyaç olacağı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni açıldığından bu yana yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

