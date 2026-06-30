Brüksel merkezli yayın organı Euractiv, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ilginç iddiayı gündeme taşıdı. Bölgesel istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre, Türkiye’nin Amerikan F-35 savaş uçağı programına geri dönebilmesi için gizli bir S-400 formülü üzerinde çalışılıyor. İddiaya göre Ankara, Rus yapımı füzeleri Moskova'ya iade etmek yerine Güney Kore’ye satabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek tarihi NATO Liderler Zirvesi öncesinde sarf ettiği, "Muhtemelen Türkiye’yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım" sözlerinin arkasındaki askeri planlar sızmaya başladı.

Washington'ın, Türkiye’nin yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN için 613 milyon avro değerindeki ABD menşeli General Electric motorlarının satış onayını Kongre'ye bildirdiği zaten biliniyordu. Ancak asıl büyük iddia, 2019'dan bu yana kapalı olan F-35 kapısının zirvede yeniden aralanabileceği yönünde.

Trump'ın KAAN motorları için yeşil ışık yakması, Ege ve Doğu Akdeniz'deki teknolojik üstünlüğün Türkiye'ye geçmesinden endişe eden Yunanistan ve İsrail'i harekete geçirdi.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ: GÜNEY KORE MASADA

Euractiv’e konuşan üst düzey bir bölgesel istihbarat yetkilisi, F-35 satışının henüz kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını ancak müzakerelerin tıkanma noktası olan S-400 krizini aşmak için masada çok konuşulacak bir "üçüncü ülke" formülü bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre, füzelerin Rusya'ya geri gönderilmesi Moskova ile ilişkiler açısından mümkün görünmezken, sistemlerin Seul yönetimine devredilmesi iki tarafı da rahatlatacak bir çıkış yolu olarak görülüyor. İstihbarat kaynağı, F-35 konusunda herhangi bir somut ilerlemenin, Türkiye'nin S-400 füze sistemlerini Güney Kore’ye satmasını öngören gizli formüle bağlı olabileceğini aktardı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN’DAN WASHİNGTON’A "F-35’İ ENGELLEYİN" BASKISI

Türkiye’nin F-35 programına geri dönme ihtimali, Tel Aviv ve Atina hattında diplomatik taarruza neden oldu. İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi Noam Katz, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerini suçlayarak, "İsrail, şu anda Türkiye’ye bu uçakların tedarik edilmesinin bölgemiz için arzu edilen bir durum olmadığına inanıyor" diyerek kartlarını açık oynamıştı.

Aynı zamanda İsrailli askeri kaynaklar, F-35 kask ve dış kanat bileşenlerinin İsrailli savunma şirketi Elbit tarafından üretildiğini hatırlatarak, bu parçaların bir Türk jetinde kullanılmasından Kudüs’ün büyük rahatsızlık duyacağını ileri sürdü. ABD Kongresi'nde ise Demokrat milletvekili Dina Titus liderliğindeki bir grup, Türkiye'ye yönelik F-35 ambargosunun delinmemesi için imza kampanyası yürütüyor.

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