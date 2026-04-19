Norveç Hava Kuvvetleri, hava sahasına yaklaşan Rus askeri uçağını durdurmak için Evenes Hava Üssü’ndeki F-35 savaş uçaklarını acil kodla havalandırdı.

Norveç Silahlı Kuvvetleri, radarlarda kimliği belirsiz bir hedef tespit edilmesinin ardından NATO'nun "Hızlı Tepki Alarmı" (QRA) prosedürlerini devreye soktu.

Evenes Hava Üssü’nden peş peşe havalanan F-35A savaş uçakları, Norveç hava sahasına yaklaşan uçağa havada müdahale etti.

SİVİL UÇUŞLAR DURDURULDU, F-35’LER TEMAS KURDU

Yaklaşık iki saat süren operasyon sırasında askeri uçaklara öncelik tanınırken, bölgedeki bir sivil havayolu uçağı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak bekleme rotasına alındı. F-35 pilotları, bulutların arasında NATO kodu "May" olan Rus yapımı Ilyushin Il-38 tipi deniz devriye ve casus uçağını teşhis etti.

Sovyet döneminden kalma bu uçağın, bölgede denizaltı savunma harbi ve gözetleme faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

"SANİYELER İÇİNDE HAVALANMAYA HAZIRIZ"

Operasyonun ardından açıklama yapan Norveç Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Stian Roen, "F-35’ler tamamen normal bir QRA görevi icra etti. Bu tür durumlarda mümkün olduğunca çabuk havalanmak bizim standart prosedürümüzdür," diyerek hazırlık seviyelerinin tam olduğunu aktardı.

Rus uçağının teşhis edilip bölgeden uzaklaşana kadar refakat edilmesinin ardından, Norveç jetleri üslerine geri döndü.

KUZEY KANADINDA RUS HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Verilen bilgilere göre Norveç, 2026 yılının başından bu yana tam 19 kez acil kalkış görevi gerçekleştirdi ve toplam 28 Rus askeri uçağını havada durdurdu. NATO’nun kuzey kanadında Rus askeri havacılık faaliyetlerinin artması üzerine Evenes Hava Üssü'nde iki adet F-35 uçağı, 24 saat boyunca "15 dakika içinde havalanacak şekilde" teyakkuzda tutuluyor.

