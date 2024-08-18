Festivalde dönme dolap faciası! Çıkan yangında çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Highfield Müzik Festivali'nde dün akşam yürekler ağza geldi. Alman Haber Ajansının polise dayandırdığı haberine göre, festival alanında bulunan dönme dolapta yangın çıktı.

ALEVLER GONDOLA SIÇRADI

İlk belirmelere göre dönme dolabın altında bulunan bir madde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede gondola sıçradı. Yürekleri ağza getiren olayda en az 23 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi. Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanıkları bulunduğu, 1 kişinin de düşme sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.