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    • Haberler > Dünya > Fransa'da 28 şehirde alarm seviyesi 'turuncu'ya çıkarıldı

    Fransa'da 28 şehirde alarm seviyesi 'turuncu'ya çıkarıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Fransa, Fırtına, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'da Louis Fırtınası nedeniyle Paris'in de aralarında bulunduğu 28 şehirde alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Fırtına öncesi şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

    Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, saatteki hızı 120 kilometreyi bulan Louis Fırtınası nedeniyle Paris'in de aralarında bulunduğu 28 şehirde alarm seviyesi "turuncu"ya çıkarıldığını açıkladı.

    Ülkenin daha çok kuzey kesimlerindeki bölgelerde etkisini gösterecek fırtına öncesinde şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

    BFMTV'nin haberine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Lyon ve Lille şehirlerinde park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatıldı.

    Öte yandan ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya'da feribot seferlerinde aksamalar yaşandı.

    Fransız demir yolu şirketi SNCF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yolcu güvenliğini garanti altına almak için birçok bölgede tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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