Fransa Parlamentosu, 2026 bütçesi üzerindeki müzakerelerin tıkanmasının ardından, ülkede ABD tarzı bir hükümet kapanmasının önüne geçmek için acil durum yasa tasarısını kabul etti.

MACRON HÜKÜMETİNDEN ACİL HAMLE

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kabinesi, bir araya gelerek kısa ve geçici nitelikteki yasa tasarısını Meclis’e sundu.

Hükümet, düzenlemenin "ulusal yaşamın sürekliliğini ve kamu hizmetlerinin kesintisiz işlemesini" talep ettiğini duyurdu.

2025 bütçesindeki vergi ve harcama seviyelerinin geçici olarak uygulanmasını içeren tasarı, vergilerin toplanmasını ve yerel yönetimlere kaynak aktarılmasını kapsıyor.

BÖLÜNMÜŞ MECLİS’TEN ONAY ÇIKTI

Fransa Parlamentosu’nun güçlü alt kanadı olan Ulusal Meclis’te milletvekilleri tasarı üzerinde sınırlı değişiklikler yaptı.

Salı akşamı yapılan oylamada tasarı kabul edildi, ardından Senato da aynı yönde karar aldı. Marine Le Pen’in liderliğindeki aşırı sağ Ulusal Birlik, sol partiler ve Macron’un merkezci azınlık hükümeti arasındaki derin görüş ayrılıklarına rağmen yasa yürürlüğe girdi.

ASIL SINAV 2026 BÜTÇESİ

Sıradaki süreç daha zorlu görünüyor. Hükümetin önünde, 2026 yılı için kapsamlı bir bütçe hazırlamak ve yeni bir siyasi krizi önlemek bulunuyor. Maliye Bakanı Roland Lescure, milletvekillerine hitabında acil durum yasasını “yedek lastik” olarak tanımladı. Lescure, bu geçici çözüme uzun süre bel bağlanmasının Fransız ekonomisini ciddi biçimde zayıflatma riski taşıdığını dile getirdi.

BÜTÇE AÇIĞI VAR

Macron yönetimi, geçen yıl alınan erken seçim kararının ardından derinleşen siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.

Hükümet, devasa bütçe açığını milli gelirin yaklaşık yüzde 5’i seviyesine çekmeyi ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeyi hedefliyor. Ancak Fransa, geniş sosyal yardım sistemi, sağlık ve eğitim harcamaları nedeniyle yüksek kamu giderleriyle ve bu harcamaları finanse etmekte zorlanan ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya bulunuyor.

AZINLIK HÜKÜMETİNE ZOR DENGE

Bu sonbaharda yeniden göreve gelen Başbakan Lecornu, tüm siyasi partilere tatil döneminde 2026 bütçesi üzerinde uzlaşma çağrısı yaptı. Lecornu hükümeti, kısa süre önce sağlık bütçesinin Meclis’ten kıl payı geçmesiyle rahat nefes aldı. Ancak bunun bedeli, emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaran Macron’un tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması oldu.

