Fransa'da aşırı sağ öne geçti dünya basını kriz çığırtkanlığı yaptı

Fransa'daki genel seçimin ilk turunda aşırı sağ ittifak bir adım öne geçti. Le Pen liderliğindeki aşırı sağın yüzde 33,15'lik bir oy alması, dünya basınında gündem oldu. Le Pen'in "Macron'u yok ettik" sözlerinin ardından ABD basınından Washington Post, Fransa'da krizin daha yeni başladığını yazdı.

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

FRANSA'DAKİ SEÇİMDE İLK TUR AŞIRI SAĞIN

Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ilk turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 33'ten fazlasını toplayarak ilk sırayı aldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, aşırı sağ ittifak yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı aldı.

Seçimde parti ve ittifakların kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisindeki 577 sandalyeden 76'sı ilk turda sahiplerini bulurken kalan 501 sandalyenin kazananları, 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda belli olacak.

LE PEN: MACRON'U YOK ETTİK

2027'de yeniden Ulusal Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Marine Le Pen sandık çıkış anketi sonrası yaptığı açıklamada "Demokrasi konuştu ve Fransız halkı Ulusal Birlik Partisi'ni ve müttefiklerini zirveye çıkararak Macron kampını neredeyse yok etti" dedi.

"Halk net bir şekilde 7 yıllık küçümseyici ve yıpratıcı yönetime son vermek" istiyor diyen Le Pen ikinci turda da seçmenlerden destek istedi.

FRANSIZ MEDYASI: MACRON KENDİ SONUNU GETİRDİ

Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

"AŞIRI UÇLARIN ARASINDA GÜÇSÜZLÜĞE DÜŞECEK"

The New York Times ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Pazar günü yapılan oylamanın sonucu, her partinin elde edeceği parlamento sandalye sayısına ilişkin güvenilir bir tahmin sunmuyor. Ancak Ulusal Miting artık büyük olasılıkla, mutlak çoğunluğa sahip olmasa da, en fazla gücün bulunduğu Parlamentonun alt meclisi olan Ulusal Meclis'teki en büyük güç olacak gibi görünüyor. İlk tur oylamada şu anda en olası sonuçların ya Ulusal Miting için mutlak çoğunluk ya da yönetilemez bir Ulusal Meclis olacağı öne sürüldü. İkinci senaryoda, Sayın Macron'a karşı sağda ve solda iki büyük blok ortaya çıkacak ve onun çok küçülmüş merkezci partisi aşırı uçların arasında sıkışıp göreli bir güçsüzlüğe düşecektir."

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu imzalayabilir." ifadesine yer verildi.

ABD MEDYASINDAN FRANSA'DA KRİZ VURGUSU

ABD'li Washington Post gazetesi, ilk tur seçimlerin Macron'un merkezci ittifakını parçaladığını ve ikinci turda net bir çoğunluk sağlanamaması durumunda Fransız siyasetinin felç olabileceğini yazdı. Fransa'nın eski ABD büyükelçisi Gérard Araud'ın sözlerine atıfta bulunan gazete "Fransız krizi daha yeni başladı" ifadesini kullandı.