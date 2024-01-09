Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fransa'ya eşcinsel başbakan! Gabriel Attal 'en genç' olarak ülke tarihine geçti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi. Böylelikle Attal, Fransa tarihinin en genç başbakanı oldu.

    Fransa&#039;ya eşcinsel başbakan! Gabriel Attal &#039;en genç&#039; olarak ülke tarihine geçti
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi.

    34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

    Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu.

    Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

    MÜSLÜMAN ÖĞRENCİNİN DÜŞMANIYDI

    Attal'ın bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma konusu olmuştu.

    Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

    FransaBaşbakan
    Haberler > Dünya > Fransa'ya eşcinsel başbakan! Gabriel Attal 'en genç' olarak ülke tarihine geçti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Somaliland Savunma Bakanı 'Topraklarımızı sattılar' diyerek istifa etti - DünyaSomaliland Savunma Bakanı 'Topraklarımızı sattılar' diyerek istifa ettiDünya beşik gibi sallanıyor... Bir şiddetli deprem daha! - DünyaDünya beşik gibi sallanıyor... Bir şiddetli deprem daha!Ekvador'da çete lideri kaçtı, hükümet OHAL ilan etti - DünyaEkvador'da çete lideri kaçtı, hükümet OHAL ilan ettiHakime saldıran sanığa 'köpek' muamelesi - DünyaHakime saldıran sanığa 'köpek' muamelesiABD'de otelde büyük patlama: Bina enkaza döndü, yaralılar var - DünyaABD'de otelde büyük patlama: Bina enkaza döndü, yaralılar varGüney Kore'de köpek eti yemek 'artık' yasak - DünyaGüney Kore'de köpek eti yemek 'artık' yasak'Hamas' hesabını askıya alan Elon Musk: Bu zor bir karardı - Dünya'Hamas' hesabını askıya alan Elon Musk: Bu zor bir karardıBiden'a kilisede Gazze protestosu - DünyaBiden'a kilisede Gazze protestosuİsrailliler şimdi de Filistinlilerin zeytinlere göz dikti - Dünyaİsrailliler şimdi de Filistinlilerin zeytinlere göz diktiPutin yanlısı TV’nin yöneticisi ve eşi evinde ölü bulundu - DünyaPutin yanlısı TV’nin yöneticisi ve eşi evinde ölü bulundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...