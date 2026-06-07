Batılı ülkeleri Afrika'da sömürgeci politikalar izlemekle suçlayan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Türkiye'nin zor zamanlarda ülkelerinin yanında durduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir cesaret göstererek teknolojisini bizimle paylaşıyor" dedi.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Batılı ülkelerin Afrika'ya yönelik politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin ülkesine zor dönemlerde sergilediği yaklaşımın diğer ortaklardan farklı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR CESARET GÖSTEREREK TEKNOLOJİSİNİ BİZİMLE PAYLAŞIYOR"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki desteğinin kendileri için hayati bir kırılma noktası olduğunu belirten Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, "Bundan 10 yıl önce ülkemizde dron bile yoktu ama şimdi güvenlik güçlerimizin çok gelişmiş İHA-SİHA sistemleri var. Türkiye’den aldığımız çok özel bir elektronik harp sistemi de mevcut. Parasını versek de başka ülkelerden alamadığımız teknolojileri Türkiye büyük bir cesaret göstererek bizimle paylaşıyor. Böylece kalkınmamızı da sağlıyorlar. Bazı başka ülkelerse sahip olduğumuz doğal kaynaklara ve madenlerimize göz dikiyor. Onları kullanmamızı engellemek istiyor." diye konuştu.

Mali Dışişleri Bakanı Diop

"BATI'YI GÖNDERDİK, GİDERKEN HER ŞEYİ YIKMAK NİYETİNDELER"

Ülkedeki eski sömürgeci güçlerin ve Batı blokunun nüfuz çabalarına karşı net bir duruş sergilediklerini aktaran Diop, geri çekilen güçlerin yıkıcı politikalarına dair şu uyarıyı yaptı:

"Batı, eskisi gibi Mali’nin gidişatını belirlemek istiyor. Ancak biz onları gönderdik. Giderken de her şeyi yıkmak, geride bir şey bırakmamak niyetindeler."

"TERÖRÜ YENEN TÜRKİYE'NİN ADALETLİ YAKLAŞIMINI TAKDİR EDİYORUZ"

Ankara ile Bamako arasındaki bağların ortak değerler ve tecrübeler üzerine kurulu olduğunu ifade eden Diop, iki ülkenin her alanda daha sıkı çalışması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizi savunan Türkiye ile her alanda daha çok çalışmak istiyoruz. İkimiz de Müslüman ülkeyiz. Türkiye adaletli bir yaklaşım sergiliyor. Ve bunu çok takdir ediyoruz. Ayrıca Türkiye daha önce terörle mücadele etti ve onu yendi. Bu nedenle ortaklığımız çok değerli."

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