Fransız gazeteci Didier Maisto, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik tehlikeli planlarını ifşa ederek, Türk ordusunun caydırıcı gücü üzerinden Netanyahu yönetimine adeta "Türkiye ayarı" verdi.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun Ankara’ya gizlice operasyon düzenleme talebi bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından "mantıksız" bulunarak reddedilirken, Fransa’nın tanınmış gazetecilerinden Didier Maisto Türkiye’nin askeri kapasitesini kalem kalem dökmesi uluslararası arenada geniş yankı buldu.

"NETANYAHU DERHAL TUTUKLANMALI"

Maisto sosyal medyada dolaşan iddialar ve savunma sanayii verileri ışığında Netanyahu hükümetini köşeye sıkıştıracak açıklamalara imza attı.

Netanyahu’nun Türkiye’ye karşı geniş çaplı bir çatışma başlatma niyetinin "akıl tutulması" olduğunu belirten Maisto, Türkiye’nin askeri envanterini dünyaya hatırlattı.

TRUMP NETANYAHU’YU REDDETTİ: "MANTIKLI OL"

Trump’ın, Netanyahu’dan Türkiye ile olan gerilimde "mantıklı davranmasını" bizzat istediği ve Erdoğan ile Netanyahu arasında arabuluculuk yapmayı tercih ettiği öne sürülmüştü.

MAİSTO’DAN TÜRK ORDUSUNA PEŞ PEŞE ÖVGÜ

Fransız gazeteci Didier Maisto, Netanyahu’nun bu talebinin karşısında neden başarısız olacağını Türkiye’nin askeri gücünü rakamlarla anlatarak özetledi:

"Netanyahu tüm insanlık için bir tehlikedir. Türkiye, yaklaşık 481 bin aktif askeri ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla dünya sıralamasında 9. sırada yer alan etkileyici bir güçtür. Kara kuvvetleri, modernize edilmiş Leopard 2A4 ve M60T Sabra tanklarının yanı sıra yerli Altay tanklarıyla devasa bir topçu gücüne sahiptir."

YERLİ TEKNOLOJi

Maisto, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin ulaştığı yerlilik oranına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri, yerli imkanlarla modernize edilen F-16'lar ve Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi yüksek performanslı drone'larla donatılmıştır. Savunma sanayisinin %80’inden fazlasını kendi bünyesinde barındıran Türkiye, Suriye ve Libya’daki operasyonel tecrübesiyle stratejik bir konumdadır.

"NETANYAHU DERHAL TUTUKLANMALI"

Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Netanyahu, en kısa sürede yakalanmalı ve yargılanana kadar yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulmalıdır. O, tüm insanlık için bir tehdittir." yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası