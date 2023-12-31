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    Fransız milletvekili iktidardan İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi

    Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, "Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadelerini kullandı. Portes, Macron hükümetinden İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.

    Fransız milletvekili iktidardan İsrail&#039;e yaptırım uygulamasını istedi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde katliamlar yapıyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı şu ana kadar 21 bini aştı. İsrail'e henüz bir yaptırım uygulayamayan Birleşmiş Milletler'in (BM) otoritesi ise tartışılır hale geldi. Fransa'da bir milletvekili, Macron hükümetinden İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. 

    İSRAİL, SOYKIRIM YAPIYOR

    Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

    Portes, X sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hedeflerimize ulaşmadan savaşın durdurulmasını talep eden uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettim." açıklamasının haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

    SESSİZCE SEYREDEMEYİZ

    "Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

    LFI Milletvekili Portes, ülkesinde bir İsrailli Büyükelçinin olmasını sorgulayarak "Bu insanlar (İsrailli yetkililer) bir soykırım yapıyor, sessizce bunu seyredemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFransaGazze
    Haberler > Dünya > Fransız milletvekili iktidardan İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi
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