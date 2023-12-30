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    Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdıkları yeni görüntüleri paylaştı

    Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdıkları yeni görüntüleri paylaştı. İsrail'in şu ana kadar 502 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 85 gündür devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni işgal etti ve 21 binden fazla insanı kadın, çocuk, yaşı demeden katletti. İşgalci ordu; mülteci kampları, hastaneler, ibadethaneler, okullar gibi sivillerin bulunduğu alanlarda katliam yaparak birçok savaş suçu işledi. Ancak, Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na bir türlü diş geçiremedi. Savaşın başından bu yana Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Savaşta şu ana kadar 500'den fazla İsrail askeri öldü, 5 bini aşkın yaralı olduğu iddia edildi. Bugün de Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdıkları yeni görüntüleri paylaştı.

    Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdıkları yeni görüntüleri paylaştı

    İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 318 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HamasGazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdıkları yeni görüntüleri paylaştı
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