Kassam Tugayları 20'den fazla İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı

30 Aralık 2023 19:00 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 19:07

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattıkları Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 85 gün geçti. O tarihte başlayan savaşta, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni işgal ederek 21 binden fazla Filistinliyi katletti. Ancak özellikle 27 Ekim'de başlayan kara harekatı İsrail ordusu için tam anlamıyla bir hezimete dönüştü. Kassam Tugayları bugün de 20'den fazla İsrail askerini öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

KASSAM'DAN AÇIKLAMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 20'den fazla İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda, İsrail özel kuvvetlerinden 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları bir başka açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail'e ait bir Merkava tankını "Şuvaz" adlı el yapımı patlayıcı ile hedef aldıklarını aktardı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail araçlarının ve askerlerinin bulunduğu 2 alanın havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

502 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.