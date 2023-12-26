26 Aralık 2023 00:11 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 00:18

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlattı ve Şeridi, tanklarıyla işgal etti. Ancak Kassam Tugayları, her gün İsrail tanklarını havaya uçurduğu görüntüleri paylaşıyor. Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle karadan çatıştığı yeni görüntüleri yayınladı.

SIFIR MESAFEDEN HAVAYA UÇURDU

Yayınlanan görüntülerde, bir Kassam askerinin İsrail tankını sıfır mesafeden havaya uçurduğu görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.