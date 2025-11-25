Ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze’de kan dökmeye devam eden İsrail, Batı Şeria’da ise işgal alanını genişletiyor. Tel Aviv; Tubas ile Kuzey Ağvar arasındaki 1.042 dönümlük araziye el koydu.

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki saldırılarına yeniden başladı. Dört bin kişinin hayatını kaybettiği Lübnan saldırısı sonrası, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail, son günlerde bu ülkeye saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gece saatlerinde başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyen İsrail, Hizbullah’ın askerî kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai’yi ve dört üyesini öldürdü.

“SALDIRILAR SÜRECEK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini ileri sürerek ateşkese rağmen Lübnan’a saldırılarını sürdürecekleri tehdidini tekrarladı. Lübnan hükûmetinin Hizbullah’ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmediğini ileri süren Netanyahu’nun açıklamasının ardından İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde askerî tatbikata başladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzey sınırında “ani gelişen olaylar başta olmak üzere çeşitli senaryolara karşı askerî hazırlık durumunu test etmek amacıyla” tatbikat başlatıldığı belirtildi. İsrail’in kuzeyindeki tatbikatın “birkaç gün süreceği” ve bölgedeki birliklerin “ani bir olaya karşı hazırlıklı olup olmadığının test edileceği” ifade edildi.

GAZZE’DE DÖRT ŞEHİT

İsrail ayrıca 10 Ekim’de Hamas’la ateşkes imzalamasına rağmen Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ediyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrine bağlı Beni Suheyla beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda iki Filistinli şehit düştü. İsrailli keskin nişancıların, Gazze şehrinin Tuffah Mahallesi’nde yaptığı saldırıda da iki Filistinli katledildi. Öte yandan İsrail’in şiddetli saldırılarıyla iki sene boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi’nde bir evin enkazından sekiz Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısı 582’ye çıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas şehri ile Kuzey Ağvar bölgesi arasında uzanan 1.042 dönümlük araziye el koydu. İsrail yönetiminin Tubas’ın kuzeyinden başlayıp Ağvar’a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz şekilde uzanan bir yol inşaatı için dokuz ayrı yönerge çıkardığını söyleyen Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban “İsrail bu yolla Tubas, Tamun ve Tayasir’i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmeyi hedefliyor” dedi.

SERKAN PULLUK

