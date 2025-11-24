İsrail hükümetinde Türkiye ile yürütülen diplomatik süreç, kabine toplantısında beklenmedik bir gerilime neden oldu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Ankara politikaları konusunda sert biçimde karşı karşıya geldiği, ikili arasında seslerin yükseldiği bildirildi. İsrail basını, görüş ayrılığının kabinede kısa süreli bir krize yol açtığını ve bazı bakanların tansiyonu düşürmek için araya girmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail’de rutin başlayan kabine toplantısı, Türkiye’ye yönelik sert çıkışların bir anda alevlenmesiyle tam bir siyasi krize dönüştü.

Jerusalem Post'un içeriden aktardığı bilgilere göre bakanlar, Kudüs’teki Türk faaliyetlerinin kısıtlanmasından TİKA ofisinin kapatılmasına kadar uzanan talepler nedeniyle birbirine girdi.

BEN-GVİR’DEN SKANDAL SUÇLAMA: PAZARI TÜRKLERE AÇAN PLAN!

Gerginlik, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki süt reformu tartışması sırasında tırmandı.

Ben-Gvir, Smotrich’i “pazarı Türklere açan” bir planı masaya sürmekle suçladı.

İsrail kamuoyunu provoke etmeye çalışan Ben-Gvir, Türkiye’den gelen ürünlerin “stratejik risk” oluşturduğunu öne sürdü.

Smotrich ise bu iddiayı anında reddederek Ben-Gvir’in reformun içeriğini dahi bilmediğini söyledi. İkili arasındaki tartışma kabinede büyük kaosa yol açtı.

Türkiye 9 Nisan 2024 itibarıyla 54 ürün grubundaki 1019 ürünün İsrail'e ihracatı kısıtladı.

NETANYAHU "YAVAŞ KONUŞUN" DEDİ, KAVGA DİNMEDİ

Toplantının tansiyonu yükselince Başbakan Netanyahu müdahale etmeye çalışarak bakanlara “yavaş ve özlü konuşmalarını” söyledi. Ancak çağrı sonuç vermedi; tartışma Türkiye üzerinden büyüyerek devam etti.

Ankara ile Tel Aviv arasında gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanan bu kabine kavgası, İsrail’in Türkiye karşıtı siyaseti içeride dahi yönetemediğini gösterdi.

TİKA’YI HEDEF ALDILAR: KAPATSAK MI, SINIR DIŞI MI ETSEK?

Tartışma şiddetlenince hedef bu kez doğrudan Türkiye oldu. Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin Kudüs’teki TİKA ofisinin "derhal kapatılmasını" istedi ve TİKA’yı "kültürel program kisvesi altında istihbarat faaliyeti yürütmekle" suçladı.

İsrail Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock da tartışmaya katılarak Türk diplomatik personelinin "geniş ayrıcalıklar kullandığını" iddia etti.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL AĞIRLIĞI İSRAİL’İ RAHATSIZ EDİYOR

Türkiye’nin Gazze’deki yıkımın durdurulması için kurduğu diplomasi baskısı, Kudüs ve Batı Şeria’daki insani projelere sağladığı destek,

TİKA üzerinden yürüttüğü sosyal programlar İsrail hükûmetini korkutmaya devam ediyor.

Tartışmalar sürerken TİKA'nın desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria'da marangozluk atölyesi açıldı

Etkinliğe, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Reeh, Büyük Müftü Muhammed Hüseyin ve Türkiye Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu katıldı.

MÜZEYYEN BIYIK

