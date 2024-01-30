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    • Gazze'de dehşet anları telefon kayıtlarında! İsrail, Filistinli kızı yardım istediği anda öldürdü

    Gazze'de 4 aydır İsrail, katliam saldırılarını sürdürüyor. Bugün hastaneye Filistinlilerin kılığında saldıran İsrail, 15 yaşındaki Filistinli Leyan Hamade'yi yardım istediği anda öldürdü! O anlar telefon kayıtlarına yansıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, Filistin, İsrail, Saldırı, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 4 ayı buldu. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda binlerce Filistinli katledildi. İsrail'in acımasız saldırıları bu kez telefon kayıtlarına yansıdı. 15 yaşındaki Filistinli Leyan Hamade, Filistin Kızılay'ından yardım istediği anda İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

    GAZZE'DE YARDIM ÇIĞLIĞI

    Filistin Kızılayı, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracı hedef alınca telefonla arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Filistinli Leyan Hamade'nin öldürülmeden önceki ses kaydını paylaştı.

    Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması ve yakınlarının ölmesinin ardından araçta mahsur kalan Leyan'ın Filistin Kızılayı'nı telefonla arayarak yardım istediği belirtildi.

    "BİZE ATEŞ AÇIYORLAR YARDIM EDİN!"

    Ses kaydında Filistinli kızın öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği duyuluyor. Hemen ardından kayıtta silah sesleri ve çığlıklar duyuluyor ve hat kesiliyor.

    Gazze'de dehşet anları telefon kayıtlarında! İsrail, Filistinli kızı yardım istediği anda öldürdü

    6 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

    Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, belirtildi. Aynı araçta bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edildi. Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçleri tarafından izin verilmediği, 18 saatten uzun süredir Hind ve onu kurtarmaya giden ekibe ulaşılamadığı, akıbetlerinin bilinmediği aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    GazzeFilistinİsrailSaldırı
    Haberler > Dünya > Gazze'de dehşet anları telefon kayıtlarında! İsrail, Filistinli kızı yardım istediği anda öldürdü
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