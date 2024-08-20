Gazze'de katliamı artırın talimatı... İsrail yeni saldırılara hazırlanıyor

Gazze’de ateşkes ve esir takası için sürekli yeni şartlar öne süren İsrail hükûmeti, Hamas’a baskı yapmak maksadıyla orduya “saldırıları artırın” talimatı verdi.

TBMM'den "Ya zafer ya şehadet" demişti... Mahmut Abbas Gazze’ye geçiş için harekete geçti

TBMM'den "Ya zafer ya şehadet" demişti... Mahmut Abbas Gazze’ye geçiş için harekete geçti

Gazze’de ateşkes ve esir takası için gözler Mısır’ın başşehri Kahire’de yapılacak görüşmelere çevrildi. ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Gazze’de ateşkes süreciyle ilgili durumu görüşmek üzere İsrail’e gitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Biden “Pes etmiyoruz. (Gazze’de ateşkes) Hâlen mümkün” ifadesini kullandı.

HAMAS: PEMBE TABLO ÇİZİLİYOR

Hamas ise geçen hafta Katar’ın başşehri Doha’da gerçekleşen görüşmeler sonrası Türkiye’yi bilgilendirdi. ABD’nin ‘pembe tablo’ çizmesine rağmen durumun böyle olmadığını belirten Hamas, İsrail’in görüşmelerde ara bulucuların tekliflerine cevap bile iletmediğini kaydetti. Hamas’a göre, İsrail’in öne sürdüğü şartlar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz’da onayladığı şartların bile gerisine düştü. Açıklamada “İsrail, Hamas’ın Philadelphi Koridoru’ndaki varlığını kabul etmiyor. Netzarim Koridoru’ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi istiyor. Serbest bırakılması gereken yaklaşık 300 mahkûmdan oluşan listedeki isimlerden 100’ünü veto ediyor. Bir başka ek taleple ise yaklaşık 200 Filistinli hem Gazze hem de Ramallah’tan sürgün edilmek isteniyor” denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Gazze’ye yeniden saldırabilme hakkı istiyor.

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YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail hükûmeti ise orduya “şiddeti artır” talimatı verdi. İsrail’deki Walla News’in haberine göre hükûmetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail’in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için Gazze Şeridi’nde yürütülen savaşın şiddetinin artırılmasını istedi. Hamas ise İsrail hükûmetinin aldığı bu kararı kınadığını duyurdu. Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk “Bu karar, Gazze Şeridi’ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırılarına devam eden İsrail son 24 saatte 40 sivili daha katletti; 134 kişiyi yaraladı. Devam eden saldırılarda resmî olarak katledilen Filistinlilerin sayısı 40 bin 139’a, yaralı sayısı da 92 bin 743’e yükseldi. Birçok binanın enkazında çok sayıda cenazenin bulunduğu ve asıl can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu biliniyor.