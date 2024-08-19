TBMM'den "Ya zafer ya şehadet" demişti... Mahmut Abbas Gazze’ye geçiş için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelerek Meclis'te konuşma yapan Filistin lideri Mahmut Abbas, "Ya zafer ya şehadet" diyerek Gazze’ye gideceğini açıklamıştı. Mahmut Abbas'ın Gazze’ye geçişi için Filistin, İsrail ile temasa geçti.

Meclis'te tarihi gün... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan dünyaya 'Gazze' mesajı: Ya zafer ya şehadet

Meclis'te tarihi gün... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan dünyaya 'Gazze' mesajı: Ya zafer ya şehadet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulundan dünyaya seslenmişti. Abbas, "Hayatım, Filistinli bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" diyerek Gazze’ye gideceğini açıklamıştı.

YA ZAFER YA ŞEHADET

Abbas “Topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan çözüme eyvallah demiyoruz. Huzurunuzda bir şeyi duyurmak istiyorum; önümüzde bir çözüm kalmadı... Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze’ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.” demişti.

ABBAS, GAZZE'YE GEÇİŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN REDDETMESİ BEKKLENİYOR

Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail'i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.