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Gazze'de öldürülen gazeteciler için sessiz protesto

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Dünya Haberleri

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan onlarca gazeteci İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Katil İsrail güçleri bugün de 2 gazeteciyi öldürdü. İsrail'in basın mensuplarını katletmesi Norveç'te tren istasyonunda protesto edildi. Onlarca kişi ölen 166 gazeteci için sessiz eylem yaptı.

Gazze Şeridi'nde 7 aydır katliam yapan İsrail binlerce masum Filistinliyi katletti. Kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden saldırı düzenleyen İsrail'in işlediği suçlar, Gazze'deki basın mensupları tarafından dünya kamuoyuna yayılıyor. Suçlarını örtbas etmeye çalışan İsrail, gazetecileri hedef almaya devam ediyor.

BİR GAZETECİ DAHA İSRAİL'İN BOMBALARI ALTINDA ÖLDÜ

Gazze'de bugüne kadar 166 gazeteciyi öldüren İsrail, son olarak Han Yunus kentinde Filistinli gazeteci Timim Ebu Muammer'in evine saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli gazeteci dahil olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Gazze'de öldürülen gazeteciler için sessiz protesto - 1. Resim

NORVEÇ'TE SESSİZ PROTESTO

İsrail'in Gazze'de basın mensuplarına yönelik yaptığı katliam Norveç'te protesto edildi. Filistin yanlısı aktivistler, Gazze'deki İsrail soykırımı sırasında haber yaparken öldürülen gazeteciler ve medya çalışanlarını anmak için bugün Oslo tren istasyonunda sessiz protesto düzenledi.

Gazze'de öldürülen gazeteciler için sessiz protesto - 2. Resim

 

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