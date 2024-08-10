Gazze'de öldürülen gazeteciler için sessiz protesto

Düzenleyen: Baki Sancak 10 Ağustos 2024 00:15 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 00:51 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan onlarca gazeteci İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Katil İsrail güçleri bugün de 2 gazeteciyi öldürdü. İsrail'in basın mensuplarını katletmesi Norveç'te tren istasyonunda protesto edildi. Onlarca kişi ölen 166 gazeteci için sessiz eylem yaptı.