Gazze'de son durum... Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce sivili katlediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin güdümünde bombardımanlara devam eden İsrail, işgal edilmiş topraklarda yaşam alanı bırakmadı. Bunun yanı sıra zorunlu göç ile beraber Refah'ın nüfusu yok olma aşamasına geldi. Son olarak BM Genel Kurulunda Filistin'in üyeliği için yapılan oylamada gelen küresel desteğin ardından Rusya'dan ABD ve İsrail aleyhine sert tepki geldi.

Canlı Anlatım Özeti "FİLİSTİN DEVLETİ OLMADAN ORTA DOĞU'NUN GÜVENLİĞİ SAĞLANMAZ"

SOYKIRIMI KABUL ETTİ

REFAHTA NÜFUS AZALIYOR

DSÖ MAHSUR KALAN HASTALARIN SAYISINI AÇIKLADI

UCM'DEN 'AĞIR YAPTIRIM' TEHDİDİNE CEVAP

21.05.2024 14:14

"FİLİSTİN DEVLETİ OLMADAN ORTA DOĞU'NUN GÜVENLİĞİ SAĞLANMAZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

21.05.2024 14:10

SOYKIRIMI KABUL ETTİ

İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "soykırım yaptığının açık olduğunu" söyledi.

21.05.2024 13:30

REFAHTA NÜFUS AZALIYOR

"İşgalci (İsrail) Refah kentine girdi ve yarısından fazlasını işgal etti. Orada geniş çaplı bir göç dalgası oldu, kentte şu an geriye nüfusun dörtte biri kaldı"

21.05.2024 13:20

DSÖ MAHSUR KALAN HASTALARIN SAYISINI AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, 148 personel, 22 hasta ve refakatçilerinin halen mahsur durumda olduğunu bildirdi.

21.05.2024 13:00

UCM'DEN 'AĞIR YAPTIRIM' TEHDİDİNE CEVAP

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı çıkmaması için ABD'den gelen tehditlere ilişkin, "Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır." dedi.

Amanpour'un, bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatörün, kendisini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararı çıkarmaması konusunda uyararak "ağır yaptırımlarla" tehdit etmesi hakkındaki sorusu üzerine Han, şunları söyledi:

"Bir devlet başkanı benimle konuştu ve 'Çok iyi biliyorsunuz ki bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kurulmuştur.' dedi. Biz bunu böyle görmüyoruz. Bu mahkeme Nürnberg'in mirasıdır. Bu mahkeme, insanlığın üzücü bir iddianamesidir. Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır."

Yer: Gazze