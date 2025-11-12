Yürek burkan hayatı fotoğraflarıyla beraber tarihe geçti! Filistinli foto muhabiri Ali Jadallah yine birinci oldu

Yakın tarihin en büyük zulümlerinden biri Gazze'de yaşanıyor. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin uygulandığı şehirde kayda geçirilen her fotoğraf karesi yürekleri burkuyor.

İsrail tarafından masum sivillere uygulanan bu katliamda, yaşananları tüm çıplaklığıyla fotoğraflayan muhabirlerin büyük rolü bulunuyor.

Bu muhabirlerden biri olan Ali Jadallah, fotoğraflarıyla tarihe geçen pek çok anı kayda aldı.

Ali Jadallah'ın fotoğrafları Stern ve Time dergisi tarafından kapak olarak kullanıldı.

Sadece Türk ve Arap basınında değil, dünya basınında da çektiği fotoğraflar kullanıldı. Bu kareler sebebiyle pek çok uluslararası ödüle de layık görüldü.

Jadallah, 14 Haziran 2024'te, İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki mahallelere düzenlediği saldırıları ve Refah'ın doğusunda zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan Filistinlilerin, yanlarına alabildikleri eşyalarla çadırlarını toplayarak güvenli bölgelere göç etmesini fotoğraflarıyla belgelemişti. Bundan dolayı da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülmüştü.

BABASINI KENDİ TAŞIYIP DEFNETTİ

Her sene farklı bir temayla düzenlenen Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın (HIPA) bu seneki teması “Güç (Power)" olarak belirlenmişti.

Jadallah, "Portfolyo (Story-Telling)" kategorisinde birinci oldu. Gazze Şeridi'nden çıkamadığı için ödülünü ona vekaleten eşi Dua İsavi teslim aldı.

Babasını ve kardeşini İsrail'in saldırılarında kaybeden muhabir, arabasıyla taşıdığı anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.

PARAMPARÇA OLAN BİR HAYAT

Yaşadıklarının ardından destek isteyen Jadallah bu durumu şöyle anlatmıştı:

"Bugün, artık sadece başkalarının acılarını anlatan bir hikâye anlatıcısı değilim; ben de savaşın bir kurbanıyım. Bu son savaşın başlangıcında, evim bir hava saldırısında yerle bir oldu ve bununla birlikte tüm ailemi kaybettim. Hayatımın yol göstericileri olan ikiz kardeşlerim Halid ve Salah artık aramızda değil. Kız kardeşim Dr. Doaa, ağabeyim Salih ve babam artık aramızda değil.

Geriye kalan tek ailem, ağır hasta olan annem. Böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı çekiyor ve şu anda Türkiye'de tedavi görüyor. Tek odak noktam onun sağlığı, ama bir yandan ona ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamakta zorlanırken, bir yandan da paramparça olmuş hayatımdan geriye kalanları bir araya getirmeye çalışıyorum."

ÇOCUKLARI İSTANBUL'DA, ALİ GAZZE'DE

Jadallah'ın eşi Dua İsavi, "Eşim büyük baskı altında olmasına rağmen mesajı ulaştırdı ve ben de onunla gurur duyuyorum. Üzgünüm çünkü gelip ödülü kendi elleriyle alamadı. Sınır kapıları kapalı olduğu için Gazze'den çıkamadı." dedi.

Eşinin, savaşta babasını ve kardeşlerini kaybettiğini, kız kardeşinin hala enkaz altında olduğunu belirten İsavi, buna rağmen eşinin kamerasını elinden düşürmediğini ve mesajı ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Savaşın başından bu yana eşinden ayrı düştüklerini anlatan İsavi, çocuklarının bu süre zarfında babalarından uzakta büyüdüklerini dile getirdi.

Eşinin birinci olmasının yaşattığı sevincin dahi eksik kaldığını ifade eden İsavi, şöyle devam etti:

"Bu tarz ödüller kazandığında insan ailesiyle oturup bunu kutlar ama Ali bunu bile yapamadı. Hatta interneti kesik olduğu için bu yarışmaya dair çektiğim videoyu bile gönderemedim.Çocuklarım İstanbul'da, ben Dubai'de, Ali ise Gazze'de. Ailesini de kaybetti. Ödülü aldım ama onun burada olmasını çok istedim. O bu mesajı ulaştırmak için çok yoruldu, sürekli tehlikeli yerlerde, saldırıların olduğu yerlerdeydi. Şahit olduğu her saldırıda ailesini kaybettiği anları tekrar tekrar yaşadı."

ÖDÜLLÜ GAZZE FOTOĞRAFLARI

Bütün tehlikelere rağmen fotoğraflarıyla Gazze'ye dikkat çeken Ali Jadallah yüzlerce anı kayda aldı. Bunlar arasında en dikkat çeken Gazze fotoğraflarının bazısı şunlar: