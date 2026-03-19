Hatay’da Daltonlar Suç Örgütünün adını kullanarak İş yerlerini haraca bağlayan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütünün adını kullanarak tehdit eden ve haraç isteyen çeteyi yakayı ele verdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

7 GÖZALTI

12 Ocak günü yapılan operasyonda iş yerlerini haraca bağlayarak tehdit eden 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 15 Ocak günü ‘Nitelikli Yağma-Tehdit-Mala Zarar Verme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sahte ‘Daltonlar’ çetesine suçüstü! 5 şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Daha sonra yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A ve D.V. ise 17 Mart günü gözaltına alındı, Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

