Gazze'ye gece boyu bombardıman! Onlarca Filistinli öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı ablukayı sürdürüyor. Bölgeye insani yardımların girişi engellenirken, yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Son dönemde saldırılar sivillerin sığındığı bölgelerde yoğunlaşırken, bölgedeki acı bilanço da giderek artıyor. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardımanlarını sürdürdüğünü duyurdu.

EN AZ 80 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef aldı. Hain saldırılarda en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı da hedef alan İsrail bölgeyi yerle bir etti, onlarca kişi öldü ve enkaz altında kaldı. Sivil savunma ekipleri, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.