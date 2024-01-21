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    Gösteri yapmak istedi, metrelerce yüksekten çakıldı: Ünlü CEO halatla birlikte hayattan koptu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hindistan'da bir teknoloji şirketinin CEO'su Sanjay Shah, firma tarafından düzenlenen etkinlikler sırasında kendilerini taşıyan 15 metre yükseklikteki kafesin hızla yere çakılması sonucu hayatını kaybetti.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hindistan'daki bir teknoloji şirketinin CEO'su Sanjay Shah korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi.

    Vistex isimli şirketin CEO'su Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda feci bir şekilde öldü.

    Gösteri yapmak istedi, metrelerce yüksekten çakıldı: Ünlü CEO halatla birlikte hayattan koptu

    HALATLAR KOPUNCA YERE ÇAKILDI

    Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan birinin kopmasıyla korkunç olay meydana geldi.

    Yerden 15 metre yüksekte olan kafes şok edici bir hızla yere çakıldı. Bu anları kameraya kaydeden şirket çalışanlarının videosunda adamlardan birinin ters dönerek kafa üstü yere çakıldığı görülüyor.

    Gösteri yapmak istedi, metrelerce yüksekten çakıldı: Ünlü CEO halatla birlikte hayattan koptu

    Shah'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken Datla'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ÜNLÜ ŞİRKETİN CEO'SUNUN ACI ÖLÜMÜ

    1999 yılında danışmanlık şirketini kuran Shah'ın müşterileri arasında dünyaca ünlü markalar yer alıyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah'ın ölümünden sonra yapılan açıklamada, "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hindistan
    Haberler > Dünya > Gösteri yapmak istedi, metrelerce yüksekten çakıldı: Ünlü CEO halatla birlikte hayattan koptu
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