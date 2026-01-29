ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki ısrarı sürerken, Grönland’in başkenti Nuuk’ta yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimliği belirsiz bir kişinin, bir kültür merkezinin önünde ABD bayrağını göndere çekmeye çalışması yerel halkın tepkisine neden olurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda yaptığı açıklamalarda, "Tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi, ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanmış, bölgeye sahip olmaları gerektiğini savunmuştu.

Grönlandi karıştıran olay! ABD bayrağını göndere çekmeye çalışan vatandaşa halk müdahale etti

57 bin nüfuslu Grönland’i almak için askeri seçeneklere başvurmayacağını belirten Trump, “Muhtemelen aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe Grönland konusunda bir şey elde edemeyeceğiz, bu durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ancak bunu yapmayacağım.” demişti.

GRÖNLAND'DE ABD BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

ABD'nin Grönland ısrarı sürerken Grönland’in başkenti Nuuk’ta yaşanan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, ABD bayrağını Katuaq kültür merkezinin önünde göndere çekmeye çalıştı. Söz konusu girişim, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle engellenirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaşanan bayrak krizi saniye saniye görüntülenirken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

