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Güney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore'de, bir beton mikserinin bir kamyona arkadan çarpması zincirleme faciaya neden oldu. 13 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Seongbuk bölgesinde yerel saatle 09.21’de bir beton mikserinin bir kamyona arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir motosikletin de aralarında bulunduğu 13 aracın karıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Kamyon sürücüsü ile bir araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Güney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdi - 1. Resim

Kazaya karışan çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Güney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdi - 2. Resim

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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