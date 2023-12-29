Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Guterres'ten acil itidal çağrısı! 'Gazze'deki durum bölgeye yayılabilir'

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyararak acil itidal çağrısında bulundu.

    Guterres&#039;ten acil itidal çağrısı! &#039;Gazze&#039;deki durum bölgeye yayılabilir&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

    "ÇATIŞMA YAYILDIKÇA RİSK ARTIYOR"

    Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.

    "SON DERECE ALARM VERİCİ"

    İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.

    ACİL İTİDAL ÇAĞRISI

    Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı. Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeBm
    Haberler > Dünya > Guterres'ten acil itidal çağrısı! 'Gazze'deki durum bölgeye yayılabilir'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! - Dünyaİsrail 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti!PKK'ya İsveç'te finans darbesi - DünyaPKK'ya İsveç'te finans darbesiTigray'da nüfusun yüzde 91'i ölümün kıyısında - DünyaTigray'da nüfusun yüzde 91'i ölümün kıyısındaHamas'ın başı hiç bilmediğimiz biri - DünyaHamas'ın başı hiç bilmediğimiz biriYoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı - DünyaYoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştıÇin'in Savunma Bakanı Amiral Dong oldu - DünyaÇin'in Savunma Bakanı Amiral Dong olduDie Welt: Hesaplarımız işe yaramadı - DünyaDie Welt: Hesaplarımız işe yaramadıZelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dedi - DünyaZelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dediMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmü - DünyaMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmüPakistan'dan yılbaşı kararı! - DünyaPakistan'dan yılbaşı kararı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...