ABD'de bini aşkın tam zamanlı çalışanla yapılan yeni bir araştırma, işini tamamladıktan sonra meşgul görünmeye çalışanların başında Z kuşağının geldiğini ortaya koydu. Ankete göre çalışanların büyük bölümü, daha fazla iş yükü almamak veya yöneticilerin tepkisini çekmemek için "çalışıyor" izlenimi vermeye devam ediyor. Öte yandan araştırma, yöneticilerde de durumun farklı olmadığı ortaya çıkardı. Katılımcı yöneticilerin yüzde 73'ü, kendi üst yöneticilerine karşı meşgul görünmeye çalıştığını kabul etti.

Teknoloji danışmanlık şirketi Software Finder'ın araştırmasına göre, Z kuşağı çalışanlarının yüzde 80'i işlerini tamamladıktan sonra üretken görünmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu oran, Y kuşağında yüzde 68, X kuşağında ise yüzde 58 olarak ölçüldü. Araştırma, çalışanların yalnızca Z kuşağıyla sınırlı kalmadığını, genel olarak iş yerlerinde "meşgul görünme" eğiliminin yaygınlaştığını gösterdi.

ÇALIŞANLAR HAFTADA 5 SAAT ‘ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ DAVRANIYOR’

Ankete katılan çalışanların yüzde 66'sı, görevlerini tamamladıktan sonra da çalışıyormuş gibi davrandığını itiraf etti. Katılımcılar bunun için haftada ortalama beş saat harcadıklarını belirtirken, bu sürenin yılda yaklaşık 32 iş gününe denk geldiği hesaplandı.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜNMEK İÇİN BİR SEKMEYİ AÇIK BIRAKIYORLAR

Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 56'sı çevrim içi görünmek için fareyi hareket ettirdiğini veya bilgisayar ekranında bir belge ya da tarayıcı sekmesini açık bıraktığını söyledi. Yüzde 43'lük kesim ise daha yoğun görünmek amacıyla acil olmayan mesajlara bilinçli olarak geç cevap verdiğini ifade etti.

Haftada beş saat, yılda 32 iş günü! En çok çalışıyor numarası yapanlar belli oldu

Çalışma modeline göre en yüksek oran hibrit çalışanlarda görüldü. Hibrit çalışanların yüzde 76'sı üretken görünmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirtirken, bu oran uzaktan çalışanlarda yüzde 66, tam zamanlı ofiste çalışanlarda ise yüzde 57 oldu.

YÖNETİCİLERDE DE DURUM FARKLI DEĞİL!

Araştırma, yöneticilerin de benzer davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Katılımcı yöneticilerin yüzde 73'ü, kendi üst yöneticilerine karşı meşgul görünmeye çalıştığını kabul etti. Buna karşın çalışanların yalnızca yüzde 18'i bu davranış nedeniyle suçluluk hissettiğini, yüzde 7'si ise bunu yapmak zorunda kalmaktan rahatsız olduğunu söyledi.

Ankette yer alan çalışanların yarısından fazlası işlerini mesai bitiminden en az bir saat önce tamamladığını, yüzde 22'si ise iki saat veya daha önce bitirdiğini belirtti. Buna rağmen katılımcıların yüzde 64'ü, işleri erken tamamlamanın çoğu zaman daha fazla görev verilmesine neden olduğu düşüncesiyle bilinçli olarak çalışma temposunu yavaşlattığını ifade etti.

Haftada beş saat, yılda 32 iş günü! En çok çalışıyor numarası yapanlar belli oldu

Araştırmada ayrıca çalışanların elektronik olarak izlenmesinin de sorunu artırdığına dikkat çekildi. Verimlilik takip yazılımı kullanılan şirketlerde çalışanların yüzde 63'ü, bu sistemlerin kendilerini daha fazla "çalışıyor gibi görünmeye" ittiğini söyledi. Amerikan Psikoloji Derneği'nin verilerine göre ise elektronik olarak takip edilen çalışanların yüzde 56'sı iş yerinde daha fazla stres ve gerginlik yaşadığını bildiriyor.

Software Finder Pazarlama Müdürü Marium Lodhi, genç çalışanların çalışmayı değil, yalnızca masada uzun süre kalmayı verimlilik göstergesi olarak kabul eden anlayışı reddettiğini belirtti. Lodhi, asıl sorunun çalışanların nasıl meşgul görüneceği değil, işini hızlı ve başarılı şekilde tamamlayanların nasıl ödüllendirileceği olması gerektiğini vurguladı. Araştırma, özellikle Z kuşağının başarı ve verimlilik kavramlarını yeniden tanımladığına işaret etti.

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