Hamaney’in ölümünün 40. gününde anma yürüyüşü düzenlendi! Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı.
ABD-İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATILDI
Kentin farklı noktalarından katılımın sağlandığı yürüyüş sırasında sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüş güzergahının farklı noktalarında mersiyeler okundu.
Ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney lehine sloganların atıldığı yürüyüşte, birçok İranlının Hizbullah bayrağı taşıması dikkati çekti.
Tahran'daki yürüyüşe ülkenin farklı kentlerinden de gelenlerin olduğu aktarıldı.
İran basınına göre, yalnızca Tahran'da değil ülkenin farklı kentlerinde de Ali Hamaney için anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.
İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta devam eden müzakerelerin ortasında İran’a askeri operasyon başlattı. İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere missilleme saldırıları gerçekleştirdi.
Orta Doğu’yu kısa sürede ateş hattına alan savaşta İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.