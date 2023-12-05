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Hamas’ın füze yağmurunda gözden kaçan nükleer detay!

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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hamas, Israil

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bir roket, uzmanlara göre İsrail'in nükleer kapasiteli füzelerinin bulunduğu bir askeri üssü hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardımana tutarken Hamas da kendi üretimi füzelerle karşılık veriyor.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bir roketin uzmanlara göre İsrail'in nükleer kapasiteli füzelerinin bulunduğu bir askeri üssü vurduğu söylendi.

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