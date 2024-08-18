Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Bu kez Netanyahu'yu hedef aldılar

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerinde anlaşmayı engellemek için engeller koyduğunu açıkladı ve esirlerin hayatlarından onun sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor. Son görüşme Katar'ın başkenti Doha'da ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda gerçekleşti. Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen görüşmelerde taraflar masadan herhangi bir sonuç almadan ayrıldı.

Hamas cephesinden İsrail'in ateşkes kurallarına uymadığını açıkladı ancak arabulucu ülkeler görüşmelerin 'pozitif' seyrettiğini söyledi. Bu açıklamalara tepki gösteren Hamas, bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

"NETANYAHU ARABULUCULARI ZOR DURUMDA BIRAKTI" İDDİASI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

"ESİRLERİN HAYATLARINDAN SORUMLU"

Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.