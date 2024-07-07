Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hedef Türkiye’de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Hedef Türkiye’de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hedef Türkiye’de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara ile Şam yakınlaşmasından rahatsız olan odaklar, sosyal medya kışkırtıcılığı ve sokak olaylarının ardından Türkiye’deki Suriyelilerin bilgilerini yayınlayarak iç savaş çıkarmayı amaçlıyor.

YILMAZ BİLGEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana zirvesinde Suriye ile ilgili kritik bir görüşme yaparken Türkiye’de olağanüstü bir komplo yaşandı. Mülteciler üzerinden Türkiye’yi karıştırmak isteyen odaklar, 3 milyon 300 bin Suriyelinin ikamet bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamalarda “Türkiye Ayaklanış” isimli Telegram kanalındaki paylaşımların 14 yaşında bir çocuk tarafından yapıldığını belirtti. 

Bilişim uzmanı Âdem Taşkaya, İsrail istihbaratı Mossad’ın birçok ülkede çocukları operasyon aparatı olarak özellikle kullandığını söyledi. 

Siber güvenlik uzmanı Soner Özcan ise “Bu insanların adres bilgilerini açık kaynaklardan ifşa etmek her şeyden önce kişisel verilerin gizliliği esasına aykırıdır. Olaya hukuki açıdan olduğu kadar güvenlik penceresinden de bakılmalı” dedi. Adresleri internet üzerinden servis edilen Suriyeliler gelişmeleri kaygıyla izlerken, aynı provokasyon grupları başta İstanbul, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Antalya olmak üzere Türkiye genelinde ayaklanma çağrısı ve kışkırtıcı mesajlar paylaşmaya devam ediyor. 

İSTİHBARAT SERVİSLERİ SAHNEDE

Son dönem tahriklerinin planlı olduğunu kaydeden Aktivist Ayhan Altıntaş “Sosyal medya kışkırtıcılığı, sokak olayları ve en son Suriyelilere ait listelerin yayınlanması iç savaş tehdidinin en üst noktası” diye konuştu. 

Altıntaş, farklı istihbarat servislerinin süreçte etkin rol aldığını belirterek “İçeriden ciddi destek alıyorlar. Bu liste olayı son aşama. Bütün hazırlıklar iki ayaklı yürüyor. Suriye ve Türkiye’de olayları aynı anda patlatarak devleti ve kurumları çaresiz bırakmak istiyorlar. Bunun için de Türkiye’deki Suriyeliler özel hedef seçildi.” ifadelerini kullandı

ZAMANLAMASI MANİDAR

Siber güvenlik uzmanı Deniz Umay da böyle bir vasatta bu verilerin sızdırılmasının normal bir olay olmadığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: Çok tehlikeli bir komplo ile karşı karşıyayız. Paket hâlinde bütün Suriyelilerin ikametgâh adresleri ve vatandaş olanların pasaportlarının toplumu kışkırtma amaçlı servis edildiğini düşünüyorum.  Set hâlinde 3 milyonu aşkın Suriyelinin bilgilerinin böyle gerilim döneminde sızdırılması, ifşa edilmesi normal bir durum değil. Eski provokasyon dönemlerinde hedef kitlenin evleri işaretlenirdi. Şimdi modern yöntemlerle dijitalden ifşa ediliyor” diye konuştu.

TÜRKMENLER DE MAĞDUR

Suriye Türkmenlerinden eski Meclis Yöneticisi Zeki Türkmen ise Kayseri provokasyonu, İstanbul, Gaziantep, Hatay ve benzeri kışkırtma noktalarında birçok Türkmen’in de mağdur olduğunu aktardı. Sergilenen şiddet konusunda Türkmenlerin, temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında diğer Suriyeli topluluklardan farkının olmadığını vurgulayan Türkmen “Bu tahrikin Türk milliyetçiliği ile hiçbir ilgisi yok. Benim adres bilgilerim de internet ortamında paylaşılanlar arasında. Yani tehdit hepimiz için ortak ve aynı derecede tehlikeli. Bu tahrikler Türk, Kürt, Arap ayırt etmeden Türkiye’nin millî bütünlüğünü, kardeşliğini ve huzurunu hedef alıyor. Hepimizde korku ve kaygı hâkim” beyanında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan, kardeş ülkelere çağrı yaptı: Türk dünyası aynı alfabeyi kullansın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan, kardeş ülkelere çağrı yaptı: Türk dünyası aynı alfabeyi kullansın - DünyaTürk dünyası aynı alfabeyi kullansınİsrail sokakları bir kez daha karıştı! Atlı polisler, Netanyahu karşıtlarına saldırdı - Dünyaİsrail sokakları bir kez daha karıştıİran'ın yeni lideri Pezeşkiyan'dan zafer konuşması: Hamaney olmasaydı... - DünyaPezeşkiyan'dan zafer konuşması!İsrail Hizbullah'ın savunma birimindeki üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ı öldürdü - Dünyaİsrail Hizbullah'ın üst düzey ismini öldürdüİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'den Filistin'e destek - DünyaYeni İngiliz bakandan Filistin'e destek!ABD'de korkutan silahlı saldırıda 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var - DünyaABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...