Hem batıdayız hem doğudayız! Türkiye dış politikada safları çoğaltıyor

Türkiye, çok kutuplu düzende, çok yönlü dış politikaya yöneldi. AB, NATO ile ilişkilerini sürdüren Türkiye diğer taraftan da ŞİÖ, BRICS ile kol kola yürüyor.

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - Asya ve Avrupa kıtaları arasında jeostratejik olarak konumlanan, sadece doğu-batı ticaretini değil, aynı zamanda kuzey ile güney ülkelerini de birbirine bağlayan Türkiye son yıllarda çok yönlü bir dış politika izliyor.



Yeni politikayı değerlendiren Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye’nin çok kutuplu dünya düzeninde çok yönlü bir dış politika yöneldiğini söyledi. Ünal, “Türkiye NATO üyesi olduğu için sadece Batı dünyası ile hareket eden bir devlet olamaz. Türkiye’nin nihai karar alma aşamasında ülkenin çıkarları belirleyici oluyor” dedi.



Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye’nin dengeli ve dikkatli bir politika izlediğini ifade eden Ünal, BRICS ve ŞİÖ açılımının da bu politikanın devamı olduğunu belirtti.



İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu da “Stratejik yumurtalarımızı stratejik sepetlere dağıtıyoruz. NATO bizim için hâlâ önemli. Yine AB öyle… Ancak Şangay ve BRICS de önemli. Bu bir eksen kayması değildir. Bu, dünyanın yeni dış politika davranışı. ABD, Çin ile kavgalı ama iş birliği yapmaya devam ediyor. Türkiye kutuplaşmadan rahatsız ve taraf tutmak istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.