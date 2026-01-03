Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde içme suyunun kirlenmesiyle ortaya çıkan ishal salgını sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan laboratuvar testlerinde ishal salgınının kirlenen içme suyundan kaynaklandığı doğrulandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentindeki bir bölgede üzerine tuvalet inşa edilen bir noktadan geçen içme suyu boru hattında bir sızıntı tespit edildi ve ardından ishal salgını başladı.

Hindistanda musluklardan su yerine mikrop aktı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

SALGINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

The Times of India gazetesinin haberine göre, salgından 1400'den fazla kişi etkilendi. Indore Belediye Başkanı Pushyamitra Bhargava, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav ise sorumluların görevden alınmasını emrettiğini, konuya ilişkin önlem alınacağını bildirdi.

Öte yandan, laboratuvar testleri ishal salgınının kirlenen içme suyundan kaynaklandığını doğruladı.

