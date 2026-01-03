ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde normalden daha yoğun olduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir Pentagon çevresindeki pizza restoranlarının siparişlerindeki yoğunluğun artmasını, ABD'nin başka ülkelere düzenlediği operasyonlar ile ilişkilendiriyor.

ABDnin Venezuela saldırısı öncesinde siparişler patladı! Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde

DAHA ÖNCE DE AYNI YOĞUNLUK GÖZLEMLENMİŞTİ

X üzerinden bu restoranların yoğunluğunu takip eden "Pentagon Pizza Report" hesabı, ABD'nin sabah saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar esnasında Pentagon çevresindeki birden çok pizza restoranında yoğunluk gözlemlendiğini iddia etti.

Hesap, ABD'nin 22 Haziran'da ve İsrail'in 13 Haziran'daki İran'a saldırıları sırasında da Pentagon çevresinde benzeri bir yoğunluk görüldüğünü öne sürmüştü.

MADURO VE EŞİ YAKALANDI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası