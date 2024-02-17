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    • Haberler > Dünya > Hollanda sokakları yangın yeri! Eritreli gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü

    Hollanda sokakları yangın yeri! Eritreli gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hollanda, Lahey, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollanda'nın Lahey kentinde, Eritreli iki grup arasında neden çıktığı öğrenilemeyen kavga çatışmaya dönüştü. Opera binası işgal edildi, polis arabaları ve otobüsler ateşe verildi. Gruplar polise taş, tuğla ve havai fişeklerle saldırırken acil durum emrinin verildiği bölgede polis de biber gazı ile müdahale ediyor.

    Hollanda'nın kalbi Lahey'de sokaklar yangın yerine döndü. Eritreli sığınmacılardan oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga daha sonra çatışmaya dönüştü.

    Lahey'deki opera binası işgal edildi. Kalabalık gruplar, polise taş, tuğla, sopa ve havai fişeklerle saldırdı. Çok sayıda polis aracı ve otobüs eylemciler tarafından ateşe verildi.

    Bölgede acil durum emri verildiği öğrenilirken, polis de biber gazlı müdahaleye başladı. Bölgedeki alarm durumu devam ediyor. 

    Son aylarda Avrupa şehirlerinde Eritreli gruplar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Analistler, bu düşmanlığın yüz binlerce kişinin kaçtığı, tek partili bir devlet ve son derece militarize bir toplum olan Eritre'deki siyasi gerilimleri yansıttığını söylüyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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